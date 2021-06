TP HCM phong tỏa một khu phố hơn 2.000 dân ở quận 8 từ 12 giờ hôm nay

UBND TP HCM quyết định thiết lập vùng phong tỏa ở khu phố 2, phường 16, quận 8 trong 14 ngày từ 12 giờ ngày 21-6 để phòng, chống dịch Covid-19.





Sáng 21-6, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký công văn khẩn, chỉ đạo thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu phố 2, phường 16, quận 8. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày từ 12 giờ ngày 21-6.



UBND TP HCM giao UBND quận 8 phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo công tác chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức các chốt chặn ở các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào khu vực phong tỏa; đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực bị phong tỏa.



Khu vực phong tỏa ở quận 8



Trước đó, UBND quận 8 đề xuất UBND TP HCM cho giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở khu phố 2, phường 16 trong 14 ngày từ 12 giờ hôm nay do số ca nhiễm tăng cao. Theo UBND quận 8, tính đến 20-6, trên địa bàn quận này xuất hiện 110 ca bệnh; ca bệnh ngày càng tăng cao, cụ thể ngày 17 là 84 ca, ngày 18 là 90 ca (tăng 6 ca), ngày 19 là 97 ca (tăng 7 ca).



Đặc biệt, tại phường 16 quận 8, giáp ranh phường An Lạc, quận Bình Tân, số ca nhiễm là 57; 8 khu vực phong tỏa (riêng khu phố 2 ghi nhận 53 ca) là khu vực nguy cơ rất cao, dễ phát sinh dịch.



Tổng diện tích khu vực áp dụng biện pháp giãn cách là 89 ha (trong đó khu vực Cảng Phú Định là 60 ha) với 2.049 nhân khẩu; 21 doanh nghiệp (gồm 311 lao động) và một Cảng Phú Định (gồm 27 nhân viên).



UBND quận 8 sẽ cho lập 5 chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện giãn cách, mỗi chốt 4 người/ca với tổng lực lượng tham gia 80 người mỗi ngày; cụ thể: đường Hồ Học Lãm đoạn từ ranh phường 16 đến cuối đường và đường An Dương Vương đoạn từ cống Bà Lựu đến cuối đường (phía Bến đò), cổng vào Khu nhà ở Cần Giờ sẽ được chốt chặn, cách ly.



Đối với các cửa hàng tiện ích, quận sẽ cho tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, chỉ chở hàng hóa, không chở người ra, vào khu vực giãn cách, mỗi lần ra vào đều phải khử khuẩn, sát trùng.



Đồng thời, địa phương tiếp tục giữ các chốt tại các hẻm hoặc khu vực có nguy cơ cao, đang cách ly hiện hữu (các hẻm Hồ Học Lãm, hẻm An Dương Vương) và xem như cách ly vòng trong. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp Sở Công Thương TP trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực giãn cách; phối hợp với Ủy ban MTTQ TP HCM và các đoàn thể quận cung ứng lương thực, hỗ trợ cho các hộ dân, gia đình khó khăn trong khu vực.



Trước đó, UBND TP HCM cũng chỉ đạo thiết lập vùng phong tỏa đối với khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc, quận Bình Tân; ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 của xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Theo Phan Anh (NLĐO)