Tiêm vaccine cho 2/3 người dân, TPHCM mới cứu được doanh nghiệp

Nếu không nhanh chóng tiêm vaccine để tăng độ bao phủ rộng, thì mọi sự chống đỡ cũng rất mong manh, cho nên lãnh đạo TPHCM quyết tâm tìm nguồn vaccine để tiêm cho người dân.



“Mục tiêu của TPHCM là tiêm vaccine toàn bộ người dân thành phố. Do nguồn cung không thể có một lúc, nên phải theo lộ trình. Cố gắng trong năm 2021 phải tiêm được 2/3 người dân thành phố đang trong độ tuổi được tiêm vaccine. Hiện nguồn vaccine đang được đàm phán với nhà cung ứng, tùy loại vaccine được quy định tiêm cho từ độ tuổi nào”, đó là ý kiến của ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp ngày 10.6.



Đây là thông tin rất đáng mừng, vì lãnh đạo thành phố bày tỏ quyết tâm tiêm vaccine cho người dân. Nếu đạt được tỉ lệ 2/3 người dân được tiêm như nêu trên thì đó là thành công rất lớn.



Đại dịch COVID-19 đã gây cho TPHCM tổn thất nặng nề. Tính trong 5 tháng qua, hơn 42.500 công nhân tại TPHCM bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do COVID-19. Chúng ta có thể thấy rõ đợt bùng dịch lần thứ tư sẽ tác động đến các doanh nghiệp còn ghê gớm hơn, hậu quả của nó chưa lường hết được.



Sẽ còn nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động và tất nhiên nhiều người lao động mất việc làm.



Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất chính quyền TPHCM chi 1.075 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn là cần thiết, nhưng sẽ không biết bao nhiêu tiền cho đủ nếu như không ngăn được dịch.



Ngăn được dịch mới bảo đảm sản xuất, ngăn được dịch chỉ có duy nhất một công cụ, đó là vaccine.



Tại buổi gặp gỡ trên, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ khí - điện TPHCM, cũng nói chỉ có giải pháp “Vaccine - Vaccine - Vaccine” mới giải quyết được các vấn đề sản xuất hiện nay”.



Đúng là chỉ có vaccine mới cứu được sản xuất, các giải pháp khác về hỗ trợ vốn vay, giảm thuế cũng không thể cứu được doanh nghiệp khi bị đứt gãy sản xuất. Và đáng sợ thay, chỉ có một F xuất hiện thì có thể đóng cửa nhà máy, ít nhất là một xưởng sản xuất.



Hiện nay, dịch đang đe dọa các nhà máy, khu công nghiệp, TPHCM nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn và tiếp tục dập dịch rất có hiệu quả, nhưng tất cả các biện pháp đều nằm trong thế thủ. Chỉ khi nào có vaccine mới chủ động tấn công.



Người dân TPHCM rất phấn khởi khi nghe lãnh đạo thành phố lên tiếng đầy quyết tâm về tiêm vaccine trên diện rộng, có nghĩa là ai thuộc lứa tuổi tiêm vaccine đều có cơ hội. Tuy nhiên, bà con đừng quên, khi chưa có vaccine thì giải pháp an toàn vẫn là 5K.

