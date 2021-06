Thái Bình: Sát hại vợ và bố mẹ vợ rồi ra công an đầu thú

Vì mâu thuẫn, Đào Văn Thịnh (ở H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã ra tay sát hại vợ và bố mẹ vợ rồi ra đầu thú.



Án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại Thái Bình - ẢNH LT



Sáng 28.6, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ giết người xảy ra ngày 28.6 tại xã Quỳnh Hoa, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.



Theo đó, khoảng 8 giờ 6 sáng nay, 28.6, Đào Văn Thịnh (42 tuổi, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, H.Quỳnh Phụ) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đào Đình Cửu và bà Vũ Thị Mộc (cùng 75 tuổi, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) nói chuyện.



Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thịnh đã dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (43 tuổi), làm các nạn nhân tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi gây án, Thịnh đã đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Theo Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định do mâu thuẫn tình cảm của vợ chồng Thịnh.



Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giam Đào Văn Thịnh và tập trung điều tra theo quy định của pháp luật.



Theo Lê Tân (TNO)