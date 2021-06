Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng nghi giết người đốt xác phi tang

Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn và đánh nhau với ông T, nên Nghĩa nảy sinh ý định trả thù ông T. Sau khi giết ông T, sợ bị phát hiện nên đã đốt xác phi tang.





Hiện trường vụ án mạng, đốt xác phi tang. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)



Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa, sinh năm 1964, ngụ tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi giết người, đốt xác phi tang.



Trước đó, lúc khoảng hơn 3 giờ ngày 23/6/2021, một người dân đã báo cho ngành chức năng về việc phát hiện 1 thi thể bị chết cháy trong căn nhà tạm, trên ruộng trồng dưa leo, thuộc ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, do ông Huỳnh Minh Lâm, sinh năm 1977, ngụ tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, làm chủ.



Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Dương Minh Châu-Công an tỉnh Tây Ninh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Nạn nhận được xác định là ông T, sinh năm 1970, ngụ tại ấp Phước Tân 3, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, là người giữ ruộng trồng dưa leo cho ông Lâm.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 21 giờ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng nghi vấn Nguyễn Thành Nghĩa.



Qua làm việc, Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn và đánh nhau với ông T, nên Nghĩa nảy sinh ý định trả thù ông T.



Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 22/6, Nghĩa đi bộ đến căn nhà tạm mà ông T đang ở, khi thấy ông T đang nằm ngủ, Nghĩa ra ngoài lấy cây tầm vông khô đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của ông T.



Thấy ông T nằm bất động, Nghĩa biết nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện nên đã lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn chất lên người ông T rồi đốt để phi tang xác.





Đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)





Sau khi gây án Nghĩa đi về nhà ngủ, đến rạng sáng 23/6, Nghĩa thức dậy thay áo (áo mặc khi gây án), lấy võng, 2 đèn pin, 1 bộ quần áo lao động, áo mưa và thức ăn mang theo để trốn khỏi địa phương.



Khi đang đến địa phận thuộc ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)