Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 27/6

Từ ngày 23-26/6, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến BN13960.





Lực lượng chức năng phun khử khuẩn khu vực Phòng khám Đa khoa Đức Tín, nơi BN13960 đã đến khám bệnh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)



Ngày 26/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Phú Yên từ 0 giờ ngày 27/6 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Đồng thời, tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc,” bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tỉnh chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ."



Đồng thời, Sở Y tế tỉnh tổ chức tiếp nhận các thiết bị xét nghiệm và khẩn trương khai thác phục vụ công tác xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch; tổ chức điều trị tốt các ca bệnh xác định, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến trên.



Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát yêu cầu khai báo y tế; khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch.



Tổ chức cách ly y tế theo quy định, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và lây lan ra cộng đồng; mở rộng các cơ sở cách ly tập trung hoặc triển khai mới đảm bảo tiếp nhận cách ly với số lượng lớn.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch với cấp độ cao hơn phù hợp theo diễn biến dịch, theo từng khu vực và cấp độ theo quy định.





Thành phố Tuy Hòa triển khai mua test nhanh SARS-CoV-2 để đẩy nhanh tốc độ sàng lọc người có liên quan đến các ca F0. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, bố trí nhân lực, phân công cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, tập trung việc truy vết, khoanh vùng, thực hiện các biện pháp giãn cách, cách ly phù hợp tình hình.



Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương chọn một số cơ sở trường học có đủ điều kiện để làm cơ sở cách ly y tế tập trung; báo cáo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cụ thể tên cơ sở và số phòng phục vụ cho việc cách ly tập trung.



Đồng thời, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm, chốt và các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.



Trước đó, ngay sau khi ghi nhận thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các địa phương của tỉnh Phú Yên đã mở rộng thêm các khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó, nhân viên y tế thực hiện truy vết, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngay tại chỗ.



Tại thành phố Tuy Hòa, khu vực phong tỏa ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến đã được mở rộng thêm. Đây là khu vực có nhiều người tiếp xúc với ca mắc COVID-19 là ông L.T.L (sinh năm 1979, nghề nghiệp: giữ xe trước chợ Màng Màng).



Trong sáng 26/6, tất cả 450 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực này đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.



Ông Nguyễn Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Kiến, cho biết ngay sau khi có thông báo về ca mắc COVID-19, địa phương đã tiến hành mở rộng khu vực phong tỏa ngay lập tức.



Lực lượng phòng, chống dịch hiện nay đã được huy động toàn bộ để triển khai việc truy vết F1, F2 và hỗ trợ cho lấy mẫu xét nghiệm. Khó khăn lúc này là người mắc COVID-19 làm nghề giữ xe ở chợ nên số lượng người có tiếp xúc rất lớn.



Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội xã Bình Kiến theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, bắt đầu từ 14 giờ ngày 26/6/2021.



Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, do lượng mẫu và số lượng người cần được xét nghiệm sàng lọc là rất lớn nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã thực hiện việc chỉ định thầu để mua các test nhanh.



Trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp Real-Time PCR. Việc này nhằm đảm bảo tất cả người trong các khu vực phong tỏa đều phải được xét nghiệm.



Tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa cũng đã ghi nhận 6 người dương tính với SARS-CoV-2.



Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa đã yêu cầu phong tỏa khu vực dân cư Đông Hòa và Bắc Lý (nơi phát hiện các trường hợp F0). Toàn bộ thị trấn Củng Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, bắt đầu từ 6 giờ ngày 26/6/2021.



Ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, cho biết để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, địa phương đã kích hoạt thêm khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên để lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1. Trong các khu vực phong tỏa, F2 được đề xuất lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp từng hộ gia đình.



Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 23-26/6, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến BN13960.



Đến nay, tỉnh Phú Yên đã truy vết được 280 trường hợp F1 và 754 trường hợp F2.



Tỉnh Phú Yên đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ test xét nghiệm COVID-19, huy động toàn bộ nguồn nhân lực trong ngành Y tế để hỗ trợ các địa phương đang có dịch; đồng thời vận động toàn bộ người dân thực hiện khai báo y tế.

Theo Phạm Cường-Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)