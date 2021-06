Phó Giám đốc Trung tâm Y tế mắc Covid-19 nhưng không khai báo lịch trình

Do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không chịu khai báo nên lịch sử truy vết từ ngày 14-6 đến nay không nắm được. Lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch đã đến làm việc với trường hợp này nhưng bệnh nhân vẫn không khai báo.



Trưa 26-6, tại cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh Bình Thuận với các địa phương về tình hình dịch Covid-19, đại diện UBND huyện Tuy Phong cho biết nơi này đã ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện. Song, người này không chịu khai báo lịch trình di chuyển, gây khó khăn trong việc truy vết.



Cụ thể, bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố là 1 trong 5 ca Covid-19 tại Bình Thuận trong sáng 25-6. Người này được xác định nhiễm bệnh do tiếp xúc với người cháu là nữ bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Sau khi ghi nhận từ F1 trở thành F0, người này được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cùng với 2 bệnh nhân khác là con của nữ bác sĩ nêu trên.



Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cho biết do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện không chịu khai báo nên lịch sử truy vết từ ngày 14-6 đến nay không nắm được. "Hôm qua, lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch đến làm việc với trường hợp này nhưng bệnh nhân vẫn không khai báo" - ông Trực nói.



Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cũng cho hay theo Trung tâm Y tế huyện thì bệnh nhân này đang có diễn biến nặng hơn nên có ý xin chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên, một số ý kiến trong ngành y tế cho rằng bệnh nhân này xin chuyển viện có khả năng là do áp lực.



"Chúng tôi kiến nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh sớm làm việc với bệnh nhân này để lấy lời khai, truy vết. Bệnh nhân này có lịch sử đi lại rất nhiều, khi thông báo thông tin liên quan ca bệnh này thì đã có trường hợp tự giác cách ly tập trung, còn một số người không tự giác thì rất khó truy vết" - ông Trực lo ngại.



Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong



Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu ngành y tế cố gắng động viên, dùng nhiều biện pháp để bệnh nhân khai báo lịch trình di chuyển, làm căn cứ để truy vết các trường hợp tiếp xúc ngay trong hôm nay.



Đến nay, Bình Thuận có 5 ca Covid-19 trong đợt dịch mới bùng phát, tất cả đều liên quan bệnh nhân 14252 (nữ bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận). Tỉnh Bình Thuận cũng vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chồng và mẹ của bệnh nhân 14252. Hai người này có xét nghiệm lần đầu âm tính nhưng đến sáng nay, khi xét nghiệm lần 2 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Hợp Phố (NLĐO)