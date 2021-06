Nóng: UBND TP HCM ra chỉ thị khẩn, yêu cầu dừng chợ tự phát, hoạt động giao thông công cộng

Dự báo sẽ xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong thời gian tới, Chỉ thị khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu thực hiện dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.





Tối 19-6, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành khẩn Chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.



UBND TP HCM đánh giá trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong những ngày gần đây lên đến 3 con số và có những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, dự báo sẽ xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.



Dừng chợ tự phát



Do đó, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện siết chặt và tăng cường, thực hiện dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát.



Không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cá nhân, tổ chức.





Lấy mẫu xét nghiệm Covdi-19 tại TP HCM



Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường họp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường họp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Toàn thể người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình.



Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân TP và nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 1,5 mét, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng.



UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ truyền thống trên địa bàn; tạm dừng hoạt động đối với các chợ truyền thống không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.



Các cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo yêu cầu về giãn cách trong quy trình làm việc; các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết và tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.



Dừng các hoạt động hội họp không cần thiết. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, ngoại trừ các cuộc họp đặc biệt quan trọng được chính quyền địa phương cho phép và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.



TP HCM sẽ thực hiện việc cách ly, phong tỏa đối với các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các địa phương.



Dừng vận chuyển hành khách công cộng



UBND TP HCM giao Sở Giao thông vận tải triển khai việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa), hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân.



Các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất vẫn hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.



Sở Y tế tăng cường năng lực xét nghiệm, trong đó tổ chức tầm soát lấy mẫu trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao, có trọng tâm, trọng điểm (khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao); tổ chức xét nghiệm bằng nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện 500.000 mẫu/ngày.



Tiếp tục tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm và cắt đứt nguồn lây; sử dụng test nhanh tầm soát ngay tại vùng có phát sinh ca bệnh, áp dụng xét nghiệm khẳng định đối với các trường họp tiếp xúc gần sau khi có kết quả test nhanh.



Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin đảm bảo tiến độ, đối tượng và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến các tầng lóp nhân dân TP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch của TP.



Sở Công Thương phải đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong mọi tình huống; triển khai các hình thức đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà và giãn cách tập trung đông người khi mua sắm tại siêu thị.



Thời gian thực hiện các nội dung trên từ ngày ban hành chỉ thị cho đến khi có thông báo mới.





Từ ngày 27-4 đến nay, TP HCM ghi nhận có 1.346 ca nhiễm trên địa bàn với nhiều chuỗi lây nhiễm. Đặc điểm lớn nhất của đợt dịch này là chủng vi-rút Delta lây nhiễm mạnh trong gia đình, khu dân cư, nơi làm việc, đặc biệt là các tòa nhà văn phòng, chung cư, các cơ sở sản xuất thực phẩm đông lạnh.



Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lây lan rất nhanh và rộng trên địa bàn TP. Những ca bệnh đang len lỏi trong cộng đồng và một số ca được phát hiện thông qua hoạt động khám sàng lọc, tầm soát tại các cơ sở khám chữa bệnh, cho thấy các ca bệnh vẫn âm thầm phát triển trong cộng đồng song song với các ca bệnh thuộc các chuỗi lây nhiễm trước đây đã được kiểm soát.



Theo Phan Anh (NLĐO)