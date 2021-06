NÓNG: Một cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM vừa bị bắt

Công an TP HCM đã bắt một cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cùng 4 đồng phạm để điều tra hành vi buôn lậu.



Sáng 3-6, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Duy Tiến để điều tra về tội "Buôn lậu".



Trước khi bị bắt, ông Hoàng Duy Tiến là cán bộ phụ trách chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM. Theo điều tra ban đầu, ông Tiến đã lập nhiều công ty để các đồng phạm buôn lậu hàng điện tử, điện máy.



Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cũng bắt 4 đồng phạm của ông Tiến về cùng tội danh. Bốn người này không công tác trong ngành công an.



Lệnh bắt của Công an TP HCM được thực hiện vào tối 2-6. Công an TP HCM cũng thực hiện lệnh khám xét nhà của các đối tượng trong vụ việc ở nhiều địa điểm.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)