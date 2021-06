Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục bị khởi tố

Cùng với việc bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại 2 dự án trên núi Chín Khúc, ông Nguyễn Chiến Thắng còn bị khởi tố trong vụ giao "đất vàng" Trường chính trị Khánh Hòa.



Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa-Ảnh: Phan Lê



Sáng nay, 9.6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ).



Trước đó, ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229, bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án (DA) sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và DA biệt thự sông núi Vĩnh Trung (thuộc khu vực núi Chín Khúc).



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với 2 nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa, là ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nhiệm kỳ 2011 - 2016), ông Lê Đức Vinh (56 tuổi, nhiệm kỳ 2016 - 2021); và ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa). Cả 3 bị can này cùng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.



Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Nguyễn Chiến Thắng chiều tối 8.6 -Ảnh: Phan Lê



Như vậy, đến nay ông Thắng đã phải nhận 2 quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án.



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.



Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa), để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo.



Đất 'vàng' nhà nước về tay tư nhân



Theo hồ sơ, năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án BT xây dựng Trường chính trị Khánh Hòa ở ngoại thành Nha Trang, với tổng mức đầu tư 149 tỉ đồng và được hoàn vốn bằng quỹ đất của Trường chính trị cũ tại số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang) rộng 7.388 m2.



Khu đất “vàng” số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang) nay thành cao ốc, trung tâm thương mại của tư nhân - Ảnh: Hiền Lương



Năm 2016, ông Đào Công Thiên, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất tại số 1 Trần Hưng Đạo, giao cho Công ty CP Thanh Yến làm dự án mà không qua đấu giá đất. Trong diện tích tại dự án này, có 4.440 m2 đất ở đô thị được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gần 2.949m2 còn lại là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; thời hạn giao và cho thuê đất đến ngày 30.6.2065.



Đến tháng 7.2016, ông Thiên ký quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá khu đất 'vàng' hoàn vốn cho Công ty CP Thanh Yến. Theo đó, khung giá đất ở gần 22,5 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thị trường tại khu vực lân cận cao hơn cả chục lần.

