Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản nằm chết trong nhà trọ ở quận 7- TP HCM

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn quận 7.





Đi bộ giữa lúc mưa to, nữ sinh bị xe máy tông tử vong

Ngày 15-6, Công an quận 7 đang phối hợp cùng Công an TP HCM điều tra nguyên nhân người đàn ông chưa rõ lai lịch, quốc tịch Nhật Bản tử vong tại một căn nhà trọ trên ở phường Tân Phú, quận 7.



Hiện trường vụ việc (ảnh CTV)



Theo thông tin ban đầu, chiều 14-6, người dân phát hiện căn nhà trọ trên đường số 1, phường Tân Phú, quận 7 có dấu hiệu bất thường nên đến kiểm tra. Đến nơi, mọi người hốt hoảng khi thấy người đàn ông quốc tịch Nhật Bản (khoảng 50 tuổi) đã tử vong nên trình báo công an.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp với Công an phường Tân Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện làm thủ tục khám nghiệm pháp y phục vụ quá trình điều tra.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)