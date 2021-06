Kiểm tra quán karaoke về phòng chống dịch Covid-19, phát hiện kẻ truy nã lẩn trốn

Kiểm tra hành chính quán karaoke ở xóm 8 (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về công tác phòng chống Covid-19, công an đã bắt giữ nghi phạm bị truy nã đang lẩn trốn tại đây.





Ngày 7-6, Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) cho Công an TP Hà Giang để điều tra, xử lý.





Đối tượng Đỗ Mạnh Hùng



Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14-5-2021, Tổ công tác của Công an huyện Mê Linh làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính tại quán karaoke ở xóm 8 (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) về công tác phòng chống Covid-19, đã phát hiện Đỗ Mạnh Hùng có biểu hiện nghi vấn.



Qua xác minh, Công an huyện Mê Linh đã xác định Đỗ Mạnh Hùng đang bị truy nã về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ" theo Quyết định truy nã số 02 ngày 27-4-2021 của Công an TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.



Ngay sau đó, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang để điều tra, xử lý.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)