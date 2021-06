KHẨN: Tìm người đến nhiều địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

Sở Y tế Nghệ An vừa ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm ở 3 tỉnh thành: Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Trị có liên quan ca mắc Covid-19.





Ngày 28-6, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.





Lực lượng chức năng phong tỏa một khu dân cư tại phường Quán Bàu, TP Vinh sau khi phát hiện ca mắc Covid-19





Cụ thể, trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục ghi nhân các trường hợp mắc Covid-19 mới. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đề nghị tất cả người dân di chuyển đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ:



1. Quán cháo vịt Thu Hiền, tại khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An: Khoảng 22 giờ - 22 giờ 30 ngày 12-6.



2. Tổ CSGT gần vòng xuyến đầu TP Đà Nẵng, cách vòng xuyến khoảng 1 km: Khoảng 8 giờ - 9 giờ ngày 13-6.



3. Tại chợ đầu mối Hòa Cường, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng: Khoảng 9 giờ - 19 giờ 30 ngày 13 -6.



4. Chợ đêm Hòa Khánh Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng: Khoảng 20 giờ - 21 giờ ngày 13-6.



5. Quán cháo Hàu Quỳnh Hoa, xóm 7, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị: Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 ngày 14-6.



6. Quán vịt quay Trí Phương dưới chân dốc chợ Hều thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trên QL48, bên trái chiều từ Quỳ Hợp đi Vinh: Khoảng 15 giờ 30 - 15 giờ 45 ngày 15-6.



Ngoài ra, cần gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.



Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 77 ca mắc Covid-19, trong đó: TP Vinh: 45 ca, Diễn Châu: 12 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 2 ca, Quỳnh Lưu: 4 ca.









