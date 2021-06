KHẨN: Tìm người đến các địa điểm liên quan nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2

Cơ quan chức năng Nghệ An đã xác định được khoảng 70 F1 của nam nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2 và vừa ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan.





Ngày 16-6, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến trường hợp một nam nhân viên chi nhánh một ngân hàng ở TP Vinh, trú khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.





Thông báo khẩn của Sở Y tế Nghệ An liên quan đến nhân viên ngân hàng dương tính với SARS-CoV-2.



Qua truy vết, ca dương tính SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Ngành y tế địa phương phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với ca mắc này tại các địa điểm sau:



- Công ty FE Credit, số 44, đường Đinh Lễ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 11-6;



- Trung tâm Phát hành sách, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, khoảng 2 giờ ngày 2-6;



- Quán Thúy Hiếu, bãi biển Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò, từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 5-6;



- Khách sạn Summer: Đám cưới trưa ngày 6-6;



- Quán Cà phê Highlands Coffee - Vinh Centre, trưa 6-6;



- Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, từ 14 giờ 10 đến 16 giờ ngày 9-6;



- Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lúc 15 giờ 30 ngày 15-6.





Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường gần nhà nam nhân viên ngân hàng dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đức Ngọc



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An yêu cầu tất cả người từng đến các địa điểm trên cần nhanh chóng khai báo y tế để được hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm.



Liên quan đến trường hợp trên, lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực phong tỏa của phường Hưng Dũng, TP Vinh và các địa điểm ca nhiễm đã từng đến.



Trưa ngày 16-6, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết đã xác định được khoảng 70 F1 của nam nhân viên ngân hàng dương tính SARS-CoV-2.



Như vậy, từ ngày 13-6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ca mắc Covid-19 trước đó là cô gái 22 tuổi, làm nghề uốn sấy tóc, trú tại phường Hà Huy Tập. Sau khi cơ quan chức năng điều tra truy vết ca bệnh này, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.









Theo Đức Ngọc (NLĐO)