Hỏa hoạn lớn ở xưởng làm nhang rộng 2.000m2 tại Bình Dương

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Công an cung cấp)



Ngày 27/6, Phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng chức năng vừa khống chế và dập tắt một đám cháy lớn tại khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An (Bình Dương).



Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày tại xưởng nhang thuộc doanh nghiệp tư nhân nằm trên khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An (Bình Dương).



Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội nên đã cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.



Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã điều động 11 xe chữa cháy và hơn 60 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.



Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và không cháy lan sang các nhà dân lân cận.



Do diện tích của nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2, dựng bằng khung thép, mái tôn, bên trong chứa chủ yếu là nhang và các sản phẩm dễ cháy nên diện tích đám cháy lên đến hơn 400m2, cột khói bốc cao nghi ngút.



Theo thông tin ban đầu, hiện chưa có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)