Hàng loạt cán bộ bị khởi tố liên quan vụ 43ha "đất vàng" ở Bình Dương

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất công ở Bình Dương đang “nóng” từng ngày. Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can liên quan vụ chuyển nhượng 43ha “đất vàng” của Tổng Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3-2). Đây là quá trình mở điều tra vụ “hóa kiếp” đất công thành đất tư nhân gây xôn xao dư luận.

Vụ 43 ha "đất vàng": Bắt Nguyễn Đại Dương "New Century"





Đáng lưu ý, các “nhân vật” bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, giống tội danh của 10 bị can khởi tố trước đó. Danh tính các bị can mới bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2, người đã bị khởi tố trước đó); Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc; Phạm Hữu Hiền - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Hồ Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha đất tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng Công ty 3-2 (vốn Tỉnh ủy Bình Dương chi phối) quản lý. Sau đó, Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc mua lại 43ha đất từ Tổng Công ty 3-2. Trước đó, vụ án này từng được Bộ Công an ủy quyền cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra. Về sau, vụ án được chuyển về cho cơ quan điều tra của Bộ Công an và được bổ sung vào danh sách vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.





Các bị can vừa bị bắt giữ.



Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã nhiều lần tổ chức họp báo. Theo đó, nội dung các cuộc họp báo thông tin về nhiều sai phạm vụ 43ha và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh; ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Công ty 3-2, ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên thành viên của Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Tổng Công ty 3-2.



Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát, Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh, UBND phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một và đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (sở hữu 43ha đất dự án khu đô thị Tân Phú) lập biên bản tạm giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 43ha.



Theo hồ sơ, năm 2010, Tổng Công ty 3-2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh có tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43ha thuộc Tổng Công ty 3-2. Theo đó, Tổng Công ty 3-2 góp 60 tỉ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc góp 140 tỉ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.



Đến năm 2016, Tổng Công ty 3-2 ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất nêu trên cho Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, tương đương 581.653 đồng/m2. Tại thời điểm chuyển nhượng, Tổng Công ty 3-2 vẫn là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Do đó, khu đất 43ha là tài sản của Nhà nước thuộc quyền định đoạt của Tỉnh ủy Bình Dương.



Thời điểm đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng bước đầu xác định: Khu đất có diện tích 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3-2 để thực hiện dự án khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp DV-ĐT-TM Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.



Trong quá trình quản lý, sử dụng, năm 2016, Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với giá là 250.110.964.496 đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).



Việc chuyển nhượng 43ha đất do Tổng Công ty 3-2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126,8 tỉ đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.



Theo Đ.Mừng (cand)