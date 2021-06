Đột kích "The Vape Clup", thu giữ số lượng tinh dầu thuốc lá điện tử "khủng"

Kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh "The Vape Clup" trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hàng ngàn lọ tinh dầu thuốc lá cùng 100 chiếc máy hút thuốc lá điện tử trị giá.





Chiều nay 2-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh "The Vape Clup"



Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Khoảng 14 giờ chiều 2-6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh "The Vape Clup" (phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Nguyễn Ngọc Trường Giang (trú tại Hà Nội) điều hành phát hiện nhiều hàng hóa nghi ngờ là thuốc lá điện tử, tinh dầu không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 1 của địa điểm này đang kinh doanh, bày bán số lượng lớn các loại phụ kiện thuốc lá điện tử.



Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ lô hàng



Qua kiểm tra, tại đây có khoảng 106 thùng chứa 30.000 sản phẩm đầu hút một lần, 1.800 lọ tinh dầu thuốc lá và khoảng 100 chiếc máy hút thuốc lá điện tử. Bước đầu, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.



Lực lượng chức năng đã đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng ước tính trị giá nhiều tỉ đồng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)