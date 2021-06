Đà Nẵng: Tụ tập xem đá gà bất chấp Covid-19, bị phạt 225 triệu đồng

Ngày 1.6, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 người số tiền 225 triệu đồng, do tụ tập tại sới đá gà bất chấp các quy định cấm để phòng chống Covid-19.



Đột kích sới đá gà, bắt hơn 50 người

Sới gà bị triệt phá -ẢNH: NGUYỄN TÚ



Trước đó, trưa 16.5, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) đột kích sới đá gà tại khu dân cư tổ 35, bắt quả tang hơn 20 người đang tụ tập xem đá gà.



Mọi người tháo chạy tán loạn, công an phường bắt được 15 người, tất cả thừa nhận mặc dù biết quy định cấm tụ tập đông người để phòng chống Covid-19, nhưng vì ham vui nên khi thấy người dân đá gà, đã kéo đến xem và cổ vũ.



Công an P.Hòa Hiệp Nam đã đề xuất và UBND Q.Liên Chiểu thống nhất mức phạt 15 triệu đồng/người, tổng cộng 225 triệu đồng về hành vi vi phạm: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.





15 người bị xử phạt 225 triệu đồng - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Theo UBND Q.Liên Chiểu, mức xử phạt cao như vậy nhằm răn đe những người tụ tập, bất chấp việc phòng chống dịch Covid-19.



Cùng ngày, UBND P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu) cũng ra quyết định xử phạt 8 người trên địa bàn mức phạt 3 triệu đồng/người, về hành vi tụ tập chơi cờ cá ngựa ăn tiền, không đeo khẩu trang.

Theo Nguyễn Tú (TNO)