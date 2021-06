Đà Nẵng: Phát hiện một thi thể trên đường mòn vào rừng

Sau khi xác minh nhân thân, Công an Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) mời người nhà đến làm thủ tục khám nghiệm thi thể nhưng gia đình từ chối, xin đưa về lo hậu sự.





Ngày 3.6, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay đã xác định lai lịch thi thể được phát hiện ở khu vực rừng núi Hòa Bắc.



Trước đó, rạng sáng 1.6, người dân đi rừng phát hiện 1 thi thể nằm trên đường mòn vào rừng khu vực thôn An Định (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).



Người dân đã gọi báo vụ việc cho Công an H.Hòa Vang. Qua phối hợp với công an các địa phương, đơn vị này xác định người chết là ông N.V.S (32 tuổi, ngụ đường Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).



Sau khi khám nghiệm hiện trường, CQĐT đã mời người nhà lên đề nghị các bước tiếp theo để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, tuy nhiên gia đình xin không khám nghiệm thi thể và đưa về an táng.



Theo Văn Tiến (TNO)