Công an TP HCM điều tra dấu hiệu sai phạm tại Công ty CP Cảng Phú Định

Liên quan vụ việc có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty CP Cảng Phú Định, Công an TP HCM đang điều tra theo kiến nghị của Thanh tra TP.



Ngày 22-6, một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận Công an TP HCM đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty CP Cảng Phú Định.



Công an TP HCM cho biết việc điều tra này xuất phát từ kiến nghị của Thanh tra TP về cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ sau cổ phần hóa và thực hiện dự án Cảng Phú Định tại Công ty TNHH MTV Cảng sông TP HCM (nay là Công ty CP Cảng Phú Định).



Theo thông tin ban đầu, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thu hồi hơn 64 ha tại phường 16, quận 8 và cho Công ty Cảng sông TP HCM thuê để xây cảng Phú Định.





Cảng Phú Định





Tháng 4-2006, UBND TP HCM ban hành quyết định chuyển Công ty Nhà nước Cảng Sông TP HCM (quản lý cảng Phú Định) thành Công ty TNHH MTV Cảng sông TP (100% vốn nhà nước) trực thuộc Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO).



Đến tháng 12-2014, Công ty TNHH MTV Cảng Sông TP HCM chính thức được cổ phần hóa và sau đó đổi tên thành Công ty CP Cảng Phú Định.



Cuối năm 2014, thực hiện phiên đấu giá lần đầu ra công chúng, tổng số cổ phần được bán ra là 8,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với hơn 83,7 tỉ đồng (chiếm 25,39%) vốn điều lệ. Giá đấu thành công bình quân là 10.102 đồng/cổ phiếu (giá đấu thành công cao nhất là 10.600 đồng/cổ phiếu; thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phiếu).



Song song đó, Công ty TNHH MTV Cảng sông TP HCM cũng thực hiện chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 8,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, sau khi cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty là 330 tỉ đồng.



Đầu năm 2017, Công ty CP Cảng Phú Định quyết định tăng vốn điều lệ từ 330 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Nhà đầu tư chiến lược tiếp tục mua thêm cổ phần, sở hữu tỉ lệ vốn chi phối (hơn 59,73%) tại Công ty CP Cảng Phú Định.



Hiện hiện trạng khu cảng sông Phú Định là cầu cảng, khu kho phục vụ cảng (khoảng 6,4 ha) và diện tích còn lại là đất trống, chưa đầu tư xây dựng.



Về quy hoạch, sau thời gian thay đổi, hiện cảng sông Phú Định vẫn là đất xây dựng cảng, kho bãi - hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, UBND TP HCM không chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu vực cảng Phú Định nêu trên cũng như trên địa bàn quận 8.



Tháng 8-2020, Thanh tra TP HCM lập đoàn thanh tra công tác cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ sau cổ phần hóa và việc thực hiện dự án cảng Phú Định tại Công ty TNHH MTV Cảng sông TP.





Liên quan vụ việc, UBND quận 8 đã có văn bản cảnh báo các thông tin giới thiệu, quảng cáo về dự án nhà ở (tên gọi Harbor City) trên địa bàn quận tại khu vực cảng Phú Định là không đúng thực tế, không chính xác, có khả năng gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.



