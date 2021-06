Công an Quảng Ngãi lên tiếng khi bị chê chữa cháy thiếu chuyên nghiệp

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực hết sức, tiếp cận ngôi nhà cháy từ nhiều hướng.



Quảng Ngãi: Cháy lớn khiến 4 người trong gia đình tử vong



Chiều 6-6, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (phụ trách Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đang làm báo cáo diễn biến vụ việc chữa cháy ngôi nhà 812 Quang Trung, TP Quảng Ngãi để gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.



Theo ông Hưng, sau khi vụ cháy nhà khiến 4 người trong gia đình tử vong, trên mạng lan truyền clip quay lại cảnh chữa cháy của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các clip do mạng xã hội quay lại chỉ quay phiến diện một phía trước ngôi nhà, nên không phản ánh tất cả những nỗ lực của lực lượng PCCC tham gia chữa cháy.





Ngôi nhà bị cháy



Theo ông Hưng, sau khi nhận thông tin vụ cháy, khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, với 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ, chiến sĩ. "Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã triển khai tiếp cận ngôi nhà từ nhiều hướng, một tổ leo lên nhà 810 và sang nhà 812 qua sân thượng, sau đó phá chuồng cu trên nóc tầng 3 để leo xuống tiếp cận bên trong nhà, dùng vòi phun nước dập lửa bên trong, tổ khác tập trung chữa cháy phía trước. Việc các clip ghi lại và cho rằng 4 xe chữa cháy nhưng chỉ một vòi nước phun dập lửa là không đúng. Còn chiếc cầu thang bắc lên thao tác chậm không phải của Cảnh sát PCCC mà là thang của ngành điện, lúc này họ đi cắt điện vì sợ cháy lan sang nhà bên cạnh", ông Hưng nói.



Nhiều vật dụng bị cháy rụi



Ông Hưng khẳng định khi có mặt tại hiện trường (ông tới trễ 10 phút so với xe chữa cháy), ông đã chỉ huy lực lượng PCCC đặt mục tiêu cứu người lên hàng đầu, nỗ lực hết sức, tập trung cứu người. Nhưng do lửa cháy lớn, các vật dụng trong căn nhà đều dễ cháy nên lực lượng PCCC không cứu được người trong căn nhà. "Khi phá được cửa vào nhà, tiếp cận tầng 1 và lên tầng 2, cầu thang vẫn cháy mịt mù. Nhiều lúc anh em vào nhưng vì lửa lớn quá nên phải quay trở ra, tiếp tục xịt giảm bớt sức nóng. Đến khi dập được hết lửa, lực lượng PCCC lên tầng 2 cứu người thì 4 người trong nhà đã tử vong do ngạt khói", ông Hưng nói.





Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi



Như thông tin, rạng sáng 5-6, một vụ cháy lớn xảy ra ở căn nhà số 812 Quang Trung, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khiến 4 người trong gia đình tử vong. Đáng nói, sau vụ việc xảy ra, trên mạng đang lan truyền clip dài khoảng 1 giờ, ghi lại cảnh chữa cháy của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi. Rất nhiều người xem clip đã bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng việc chữa cháy của PCCC quá thiếu chuyên nghiệp, loay hoay, thao tác chậm chạp.

Theo T.Trực (NLĐO)