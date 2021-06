Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép mùa EURO

Trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022; các trận đấu EURO 2020, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe.



Tối 11-6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Bộ vừa có công điện chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng… gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông.



Theo Bộ Công an, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng và lực lượng Công an nói chung đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm đối tượng có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Điển hình Công an TP HCM và Tiền Giang đã khởi tố 2 vụ, 16 đối tượng với tội danh tổ chức, đua xe trái phép; Công an Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang đã khởi tố 3 vụ, 37 đối tượng với tội danh gây rối trật tự công cộng...



Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa phương, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, đây là thời điểm diễn ra các trận đấu bóng đá của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á; các trận đấu Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2020… Do đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc cần xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp để thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép…



Trong đó, Cục CSGT phối hợp với công an các tỉnh, thành phố xác định thống nhất các cụm tuyến, địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép để xây dựng kế hoạch, phương án, quy chế phối hợp giữa công an các tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nạn đua xe trái phép. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.



Cùng với đó, lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… tăng cường tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời công an các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những đối tượng đã vi phạm và có dấu hiệu thường xuyên vi phạm lạng lách, đánh võng, tổ chức đua xe trái phép, những cơ sở chuyên độ, chế xe môtô, ôtô.



Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án với hành vi vi phạm, lợi dụng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo tham gia độ, chế xe và điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây nguy hiểm cho chính bản thân đối tượng, gia đình và xã hội, đe doạ trực tiếp đến tính mạng, tài sản của công dân để có biện pháp quản lý, giáo dục con em tránh xa nạn đua xe trái phép hoặc kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi có biểu hiện nghi vấn về thay đổi cấu hình, độ chế lại phương tiện để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)