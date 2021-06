Bình Dương giãn cách xã hội thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên

Chỉ trong ngày 20/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4 là 87 ca.



Tiểu đoàn Hóa học 38 phun thuốc khử trùng trên các tuyến đường thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. (Ảnh: Văn Hướng-Tuấn Anh/TTXVN)



Từ 00 giờ ngày 21/6, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Từ khi phát hiện bệnh nhân 10584 dương tính ngày 12/6, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã có 68 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.



Thành phố Thuận An hiện có hơn 1.800 trường hợp F1, hơn 2.700 trường hợp F2 rải rác trong các khu dân cư, khu trọ của công nhân.

