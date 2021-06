Bình Định: Triệt phá đường dây số đề do 5 "quý bà" cầm đầu

Các “quý bà” đã điều hành đường dây số đề bằng phần mềm nhắn tin trên thiết bị di động có tính bảo mật cao hoặc thông qua mạng xã hội để giao dịch ghi số lô, số đề.





Ngày 2-6, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đều là phụ nữ, gồm: Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1980), Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1980), Phan Thị Mười (SN 1973) và Hoàng Thị Thanh (SN 1976; cùng ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) về hành vi đánh bạc.





Các "quý bà" trong đường dây số đề vừa bị Công an TP Quy Nhơn triệt phá. Ảnh: Công an Bình Định



Trước đó, tối 28-5, các trinh sát Công an TP Quy Nhơn đã đồng loạt ập vào 4 điểm bán số đề trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân. Qua đó, bắt quả tang 5 đối tượng nữ trên đang tổng hợp lô đề cùng số tiền mặt thu được tại mỗi điểm khoảng vài chục triệu đồng. Riêng tại nhà Nguyễn Thị Kim Loan, lực lượng chức năng phát hiện hơn 125 triệu đồng, do các đối tượng trong đường dây số đề chuyển đến.



Kết quả điều tra ban đầu đã xác định đường dây số đề trên do Nguyễn Thị Kim Loan cầm đầu. Cụ thể, hằng ngày, các đối tượng sau khi ghi đề từ các con bạc thì chuyển cho Loan. Đường dây ghi đề này thời gian qua đã thu hút nhiều người dân lao động, công nhân trên địa bàn ghi đề, nuôi số từ tháng này qua tháng khác.



Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng có liên quan đến đường dây số đề trên.

Theo Đức Anh (NLĐO)