Bé gái rơi từ đỉnh núi cao 70 m xuống tử vong thương tâm

Trong khi chơi tại khu vực đỉnh núi cùng các bạn, một bé gái 4 tuổi bất ngờ trượt chân rơi từ độ cao 70 m xuống, tử vong thương tâm.





Trên địa bàn thôn Móng Xóa (xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ bé gái 4 tuổi rơi từ trên núi xuống, tử vong.



Khu vực xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: CTV





Theo thông tin ban đầu, chiều 9-6, nhiều cháu bé ở thôn Móng Xoá cùng nhau lên núi chơi. Trong lúc chơi đùa, bé C.T.Q. (SN 2017; trú tại xã Nậm Sỏ, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị trượt chân rơi xuống chân núi đá.



Vị trí nạn nhân trượt ngã cao khoảng 70 m so với mặt đất dẫn đến cháu C. tử vong tại chỗ. Bé C. được bố mẹ gửi sang nhà ông bà nội tại xã Ngũ Chỉ Sơn chơi từ ngày 4-6.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc và động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.



Lực lượng chức năng bước đầu kết luận nguyên nhân vụ việc là tai nạn. Chính quyền địa phương đã làm thủ tục cho gia đình đưa cháu bé về quê mai táng theo phong tục địa phương.



Theo Linh Linh (NLĐO)