Bắt nguyên Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Bùi Mạnh Hùng, nguyên Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo.





Ngày 16-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Bùi Mạnh Hùng (SN 1997, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; nguyên Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Bùi Mạnh Hùng tại cơ quan công an



Trước đó, có nhiều đơn thư tố cáo ông Hùng lừa đảo qua việc nhận tiền và hứa "chạy" dự án. Vào cuộc, công an xác định Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhan Thị Hồng L. (SN 1972, ngụ quận 7, TP HCM) hơn 400 triệu đồng.



Vào tháng 8-2020, ông Hùng bị UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Tháng 11-2020, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đến trưa 15-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam Hùng.

Theo X.Hoàng (NLĐO)