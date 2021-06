Bắt giữ 2 kẻ nghi hiếp dâm, giết người rồi vứt thi thể xuống sông

Từ thi thể một cô gái nổi xuống sông, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khẩn cấp Hiền và Bách để điều tra hành vi hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.





Ngày 4-6, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) và Văn Công Tùng Bách (39 tuổi) - cùng ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.





Thi thể nạn nhân H.T.K.H được phát hiện vào ngày 30-5



Theo điều tra ban đầu, sáng 30-5, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Cầu Đúc (thuộc phường 2, TP Cao Lãnh) nên báo tin cho cơ quan chức năng. Công an TP Cao Lãnh phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường khám nghiệm tử thi, xác minh tung tích nạn nhân và điều tra.



Qua đó, công an xác định nạn nhân là chị H.T.K.H (26 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Đến ngày 31-5, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp Hiền và Bách để phục vụ công tác điều tra.

Theo TÂM MINH (NLĐO)