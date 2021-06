Án mạng gây bàng hoàng dư luận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người con trai đã dùng dao sát hại cha mình khiến người thân và hàng xóm bàng hoàng.



Án mạng tại Công ty TNHH Phospin ở Đồng Nai

Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai: Do giành hát karaoke tại quán nhậu

Cơ quan chức năng tại hiện trường vụ án mạng



Ngày 22-6, Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, tối 21-6, hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào, la hét bên nhà Dương Văn Dũng (21 tuổi, ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất). Khi hàng xóm chạy sang thì bàng hoàng trước trước hình ảnh ông Dương Văn T. (61 tuổi, cha Dũng) nằm bất động với nhiều vết chém, còn Dũng ngồi thất thần.



Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại nhà. Dũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.



Bước đầu công an xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên Dũng đã ra tay sát hại cha.



Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)