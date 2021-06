7 thuyền viên tự ý "xé rào" để trốn khỏi khu vực cách ly tập trung

Đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), nhưng 7 thuyền viên của một tàu đánh bắt hải sản vẫn ngang nhiên "xé rào" để trốn ra ngoài.





Sáng nay (17-6), tin từ chính quyền huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 trường hợp tự ý rời khỏi khu vực cách ly y tế với tổng số tiền 35 triệu đồng, gồm: Một trường hợp người bản địa là ông V.Đ.H. (SN 1974, ngụ tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), 3 trường hợp cùng ngụ tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam là: N.K. (SN 1954), P.T. (SN 1983), N.V.H. (SN 1977) và 3 trường hợp cùng ngụ tại phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng, gồm: N.T. (SN 1975), N.C (SN 1969) và N.G (SN 1958).





Lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm chốt phong tỏa





Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 13-6, Công an xã Thạch Kim phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót) và Công an xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà phát hiện, bắt giữ, 7 người trên không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tự ý "xé rào" rời khỏi vùng cách ly y tế (thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim).



Những trường hợp này đều là thuyền viên trong một thuyền đánh bắt thủy sản.



Ngoài ra, với tinh thần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về các quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, hơn 10 ngày qua, công an các địa phương ở huyện Lộc Hà đã phát hiên, tham mưu cho chính quyền các cấp xử phạt 62 đối tượng (7 người cảnh cáo, 55 người phạt tiền) với tổng số tiền 83 triệu đồng.

Ghi nhận thêm 3 trường hợp F1 nghi nhiễm Covid-19



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phát đi thông báo sáng nay (17-6), tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi mắc Covid-19, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và 2 trường hợp đã được cách ly.



Các bệnh nhân gồm: Bệnh nhân nữ H.T.K.A (SN 1995, đang mang thai, ngụ tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Trước đó, khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh N.Đ.T (tại Công ty VPBank FC-42 Đinh Lễ, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).



Bệnh nhân L.T.D (SN 2017, ngụ tại thôn Thọ, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà). Bệnh nhân đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và đến lần 3 dương tính. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 9683 và đã được cách ly trước đó theo quy định, và bệnh nhân N.P.A (SN 2021, ngụ ngõ số 3, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), là F1 của bệnh nhân 10556, trước đó đã được đưa đi cách ly tập trung.



Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.



Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, phun tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, truy vết các trường hợp có liên quan để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.



Cũng trong tối ngày hôm qua (16-6), ngay khi nhận được thông tin có người trên địa bàn huyện nghi nhiễm Covid-19, để phòng, tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 16-6-2021 về việc phong tỏa tạm thời vùng có dịch.



Theo đó, phạm vi phong tỏa gồm 4 tổ liên gia thuộc 2 thôn Gia Phú, Mỹ Lộc thuộc xã Xuân Viên với 106 hộ, 321 nhân khẩu.





Theo Uy Khang (NLĐO)