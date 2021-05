Xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân đang cấp cứu rồi cùng vợ trốn biệt tăm

Sau khi đánh người trọng thương, nhóm côn đồ kéo vào Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục “bồi” thêm 3 nhát dao khi nạn nhân này đang được cấp cứu.





Ngày 4-5, Công an TP Quy Nhơn đã di lý đối tượng bị truy nã Phan Lê Tuấn (34 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) từ tỉnh Hậu Giang về địa phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.





Phan Lê Tuấn sau khi bị bắt. Ảnh: T.Long



Theo hồ sơ, tối 24-10-2020, trong lúc ăn khuya tại một quán bún ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), anh Vũ Tiến Thành (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Minh Sơn (ngụ địa phương). Sau đó, Sơn gọi điện thoại nhờ Nguyễn Đình Phương (26 tuổi; ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đến hỗ trợ đánh nhau với nhóm của anh Thành.



Nghe điện thoại xong, Phương huy động thêm đồng bọn, trong đó có Phan Lê Tuấn điều khiển ôtô đến quán bún nói trên. Tại đây, 2 nhóm thanh niên xông vào đánh nhau. Khi Vũ Tiến Thành bị thương nặng thì hai nhóm mới giãn ra.



Khi anh Thành được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn để cấp cứu thì Nguyễn Đình Phương và Phan Lê Tuấn cùng đồng bọn tiếp tục truy đuổi, gây náo loạn tại bệnh viện. Lúc bảo vệ bệnh viện đến can ngăn, nhóm của Phương tiếp tục hò hét, chửi bới.



Nguyễn Đình Phương - kẻ cầm đầu nhóm thanh niên kéo đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn đập phá, truy sát bệnh nhân





Khi biết anh Vũ Tiến Thành đang được các bác sĩ băng bó vết thương, nhóm của Phương tiếp tục nhào vào đánh và chém 3 nhát lên người anh Thành. Các bác sĩ, y tá phải chốt cửa bên trong cho đến khi công an có mặt thì nhóm thanh niên tham gia vụ truy sát mới bỏ chạy.



Công an TP Quy Nhơn sau đó đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Phương để điều tra về 2 hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Riêng Phan Lê Tuấn bỏ trốn nên các trinh sát tổ chức xác minh, truy tìm.



Sau khi xác định Tuấn lẩn trốn cùng vợ ở tỉnh Hậu Giang, dịp lễ vừa qua, các trinh sát Công an TP Quy Nhơn đã vào mật phục và bắt được Phan Lê Tuấn.

Theo Đức Anh (NLĐO)