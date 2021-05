Xe máy chở 3 tự tông vào tường, 2 người tử vong

Xe máy chở 3 người chạy với tốc độ cao lao vào vách tường nhà dân làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.





Khoảng 1h ngày 16/5, anh Huỳnh Công Sơn (20 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển xe máy BKS 79N2-187.54 chở theo hai người là Thái Thị Hằng (20 tuổi) và Thái Văn Tuấn (15 tuổi, cùng quê Nghệ An) lưu thông tốc độ cao trên đường 3 tháng 2 theo hướng từ TP. Thuận An đi TP. Dĩ An.





Hiện trường vụ tai nạn.





Khi xe lưu thông đến đoạn đường cong thuộc KP. Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An thì mất lái lao tông vào vách tường nhà dân. Vụ tai nạn làm Sơn và Hằng chết tại chỗ, Tuấn bị thương nặng được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





http://cand.com.vn/Xa-hoi/Xe-may-cho-3-lao-vao-vach-tuong-2-nguoi-tu-vong-641460/

Theo P.Tuyền (cand)