Vụ cấp sổ đỏ sai quy định ở thành phố Tuy Hòa: Khởi tố thêm 4 cán bộ

Bốn nguyên cán bộ, công chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Tuy Hòa bị khởi tố liên quan đến vụ cấp sai giấy sử dụng đất tại Tuy Hòa.



Kỷ luật phó chủ tịch TP Tuy Hòa liên quan đến đất đai

Ảnh minh họa.





Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến việc hợp thức hóa thủ tục của 4 hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.



Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Văn Luận (sinh năm 1979, trú tại Khu phố 5, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa); Trần Minh Thủ (sinh năm 1976, trú tại khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, thành phố Tuy Hòa); Đoàn Khánh Linh (sinh năm 1982, trú tại thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) và Hà Vũ Minh (sinh năm 1982, trú tại thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) cùng bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2, Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.



Các bị can trên nguyên là cán bộ, công chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Tuy Hòa.



Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã chủ quan, không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được giao, không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện sai sót của cấp dưới, nên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tuy Hòa ký cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa cho vợ chồng ông Nguyễn Núp, bà Nguyễn Thị Kiển; vợ chồng ông Nguyễn Văn Hội, bà Nguyễn Thị Nhanh; bà Đoàn Thị Nhạn và bà Nguyễn Thị Thu Hà.



Hành vi của các đối tượng là sai quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 708 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 4/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Huỳnh Đức Toàn (sinh năm 1976, trú tại Khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Đông và Huỳnh Minh Kỳ (sinh năm 1981, trú tại thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa), nguyên công chức địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân phường Phú Đông cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."



Quá trình điều tra xác định Huỳnh Đức Toàn và Huỳnh Minh Kỳ đã làm trái công vụ, hợp thức hóa thủ tục của 4 hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất nói trên.



Hiện cả 6 bị can trong vụ án trên đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật.

Theo Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)