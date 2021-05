Vụ băng ruộng giữa khuya vào khu phong tỏa đánh ghen: Cách ly 6 người lớn và 3 trẻ nhỏ

Trước mắt, tiến hành cách ly tập trung 6 người có liên quan; ngoài ra, 3 cháu nhỏ có người thân trong nhóm cách ly tập trung không có ai chăm sóc nên cơ quan chức năng cũng đưa vào khu cách ly cùng bố mẹ.





Chiều 15-5, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan chức năng huyện Phong Điền đang tiến hành điều tra và xử lý theo quy định nhóm người tự ý băng đường ruộng và nghĩa trang vắng người lúc 2 giờ sáng 13-5 để vào khu vực xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế- nơi đang bị phong tỏa vì Covid-19.



Trước mắt, tiến hành cách ly tập trung 6 người có liên quan; ngoài ra, 3 cháu nhỏ có người thân trong nhóm cách ly tập trung không có ai chăm sóc nên cơ quan chức năng cũng đưa vào khu cách ly cùng bố mẹ.



Bên cạnh đó, đối với công tác kiểm soát người vào khu vực phong toả xã Phong Hiền, Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường tuần tra giám sát.



Đồng thời, yêu cầu chính quyền vận động, tuyên truyền cho người dân trong khu vực phong tỏa nếu phát hiện người lạ mặt vào địa phương thì phải báo ngay cho lực lượng công an để xử lý.



Chốt kiểm soát ra vào xã Phong Hiền



Toàn xã Phong Hiền đang thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly tạm thời từ ngày 9-5 sau khi bệnh nhân Covid-19 số 3.262 đã tiếp xúc nhiều người khi đi làm căn cước công dân tại trụ sở xã này.



Tuy nhiên, lúc 2 giờ sáng 13-5, chị L.T.T.S. (29 tuổi, trú xã Phong Hiền - nơi đang tạm thời phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19) gọi điện cho ông Hoàng Ngọc A. (trú xã Phong An, huyện Phong Điền) và nói ông này đưa thuốc hạ sốt đến cho chị. Ông A. trốn các chốt kiểm soát để đi đến nhà chị S. và ở lại với chị này.



Một lúc sau, 5 người trú thôn Thượng An (xã Phong An) xưng là người nhà của ông A. đến gặp chốt kiểm soát y tế ở thôn Bích Đương (xã Phong Hiền) để xin vào xã Phong Hiền tìm ông A. nhưng lực lượng chức năng không cho phép.



Cả nhóm rời chốt và lợi dụng đêm tối băng đường ruộng và khu vực nghĩa trang vắng người để vào xã Phong An, tìm đến nhà chị S. đánh ghen, gây rối.



Người nhà chị S. đã gọi điện báo công an. Toàn bộ những người liên quan ngay lập tức được đưa về trạm y tế xã. UBND xã Phong Hiền đã xin ý kiến chỉ đạo UBND huyện Phong Điền xem xét, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 những người nói trên.



Tuần tra phòng chống dịch Covid-19 khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới



Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tăng cường 38 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 19 chốt kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh trái phép dọc tuyến biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới. Ngoài ra, Ban CHQS huyện A Lưới cũng tăng cường 5 cán bộ cho 5 chốt biên giới và 19 dân quân của huyện tăng cường cho 19 chốt trên tuyến biên giới này.



