TT-Huế: Thức xuyên đêm để khống chế đám cháy ở công ty dệt may

Lực lượng chức năng nỗ lực để đám cháy không lan sang các nhà kho khác liền kề. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)





Đến 21 giờ ngày 5/5, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế cô lập không cho ngọn lửa bùng phát, cháy lan ra các nhà kho bên cạnh tại Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Thiên An Phát ở Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



Dự kiến, các lực lượng sẽ phải làm việc xuyên đêm để khống chế hoàn toàn đám cháy.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.



Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 5/5, tại một nhà kho chứa bao bì có diện tích rộng 4.500m2 của Công ty Thiên An Phát đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi toàn bộ nhà kho.



Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ để khống chế ngọn lửa.



Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết do nhà kho chứa bao bì nên khi ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ nhà kho. Sức nóng của ngọn lửa đã làm sập bức tường phía trước và toàn bộ mái của nhà kho.



Hiện nay, công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn do sức nóng bên trong rất lớn, cán bộ, chiến sỹ chỉ tiếp cận được ở vòng ngoài để xịt nước vào từ khoảng cách 15m.



Lực lượng cứu hỏa cũng đã huy động xe múc để phá bức tường phía bên trái của nhà kho để có thể đưa ống nước tiếp cận, khống chế ngọn lửa.



Theo đại diện Công ty Thiên An Phát, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/5, công nhân ở nhà kho đã dừng làm việc và ngắt điện để ra về.



Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì khói và lửa bốc lên từ bên trong nhà kho.



Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho phía công ty.



