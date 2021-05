Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng chống dịch

Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới Tây Nam và triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ đầu cầu UBND tỉnh An Giang với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, một số bộ ngành và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại đầu cầu trụ sở UBND tỉnh An Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự họp tại điểm cầu Tây Ninh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 dự họp tại đầu cầu Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự cuộc họp tại đầu cầu An Giang.



Lãnh đạo các tỉnh An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh dự họp tại các điểm cầu địa phương.



Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cho biết đây là thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, Thủ tướng Chính phủ phải họp khẩn cấp với các địa phương Tây Nam Bộ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.



Các đại biểu dự họp tại đầu cầu UBND tỉnh An Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Trong 10 ngày qua cả nước đã ghi nhận 257 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tình hình diễn biến phức tạp tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,… nguy cơ cao ở Khánh Hoà, Lâm Đồng. Qua theo dõi cho thấy nhiều tỉnh vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa xảy ra dịch ở địa phương, nhưng đến khi dịch xảy ra lại hốt hoảng, thực hiện nhiều biện pháp thái quá.



Báo cáo tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết diễn biến dịch lần này khá nhanh, đa nguồn lây, đa ổ dịch…



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự họp tại điểm cầu Tây Ninh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng



Trong 1 tuần qua, tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, diễn biến dịch từ Campuchia vẫn căng thẳng. Do Campuchia đã dỡ phong toả, nên dự báo trong những ngày tới lượng người nhập cảnh cả hợp pháp, cả trái phép từ Campuchia về nước sẽ tiếp tục tăng…, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn.



Bộ trưởng đề nghị phải tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới trên bộ, trên biển,… phát động nhân dân tố giác người nhập cảnh trái phép. Các địa phương biên giới Tây Nam Bộ phải xác định tinh thần luôn luôn trong trạng thái có nguy cơ, phải “coi như mình đã có dịch”; chuẩn bị cho kịch bản dịch lan trong cộng đồng;…



Theo đó, các tỉnh phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, nâng cao năng lực xét nghiệm; chuẩn bị cơ sở điều trị và các điều kiện để cách ly số lượng lớn người nhập cảnh ở ngay khu vực biên giới,… theo phương châm 4 tại chỗ.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn dự họp tại điểm cầu Hà Nội.. Ảnh: VGP/Đình Nam



Nhắc lại phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phải chống dịch theo cách tiếp cận mới, kết hợp hài hoà giữa phòng thủ và tấn công, trong đó tấn công là chính, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh phải đảm bảo điều kiện cần thiết để chống dịch, nhất là chuẩn bị các phương án triển khai xét nghiệm trên diện rộng…



Theo Nhóm PV (chinhphu.vn)