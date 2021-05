Quảng Nam: Một công nhân tử vong trong nhà máy chế biến gỗ

Gặp tai nạn trong nhà máy chế biến gỗ ở Quảng Nam, một công nhân tử vong.





Hiện trường vụ việc - ẢNH: MẠNH CƯỜNG



Chiều 17.5, UBND xã Tam Phước (H.Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến 1 công nhân tử vong.



Cụ thể, tai nạn xảy ra lúc khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tại nhà máy chế biến gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Hoàng Ngân Quảng Nam, thuộc cụm công nghiệp Phú Mỹ, xã Tam Phước, H.Phú Ninh.



Lúc này, ông T.V.N. (54 tuổi, trú xã Tam Phước, là công nhân của công ty) đang sửa chữa mô tơ của thiết bị sàng lọc dăm gỗ, không may gặp tai nạn với hệ thống máy móc, dẫn đến tử vong tại chỗ.



Nhận được tin báo, Công an H.Phú Ninh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường công nhân tử vong. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được Công an H.Phú Ninh điều tra làm rõ.

Theo Mạnh Cường (TNO)