Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành thoát án tử nhờ nuôi con dưới 36 tháng tuổi?

Tham ô tài sản, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng đối diện án tử

Nguyên giám đốc Agirbank Bến Thành trong phiên tòa phúc thẩm vừa qua. Ảnh: PHAN THƯƠNG



Sáng nay (20.5), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) – chi nhánh Bến Thành, đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (61 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) và đồng phạm.



Qua đó, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau khi phiên tòa vào ngày 22.4 hoãn xử, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM giám định độ tuổi của Đ.M.N; giám định để xác định mối quan hệ huyết thống giữa Đ.M.N và bị cáo Oanh.



Kết quả giám định kết luận: Bị cáo Oanh và Đ.M.N có quan hệ huyết thống mẹ - con ruột; tại thời điểm giám định (tháng 5.2021), Đ.M.N có độ tuổi từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm.



Trước đó, phiên tòa từng hoãn xử 2 lần do phát sinh tình tiết mới, khi người bào chữa cho bị cáo Oanh cung cấp tài liệu là bản sao giấy khai sinh của Đ.M.N (sinh ngày 28.10.2005).



Theo luật sư, trong thời gian phạm tội (khi ký các hợp đồng khống), bị cáo Oanh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng là Đ.M.N. Đây là tình tiết tiết quan trọng để bị cáo Oanh không bị áp dụng hình phạt tử hình.



Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa để xác minh, do bị cáo Oanh đang bị Viện KSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình.



Ngày 19.4, cho rằng không thu thập được hồ sơ sinh của sản phụ là bị cáo Oanh tại thời điểm tháng 10.2005; tài liệu đăng ký khai sinh của Đ.M.N tại UBND P.Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) không đầy đủ. Do vậy, chưa đủ cơ sở vững chắc chứng cứ mới là Đ.M.N là con ruột của bị cáo Oanh. Vì vậy, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định giám định độ tuổi của Đ.M.N và giám định xác định mối quan hệ huyết thống giữa Đ.M.N và bị cáo Oanh. Do đó, ngày 22.4, phiên tòa tiếp tục hoãn lần 2.





Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2008 - 2012, Oanh và đồng phạm đã tham ô của Agribank Bến Thành hơn 31 tỉ đồng thông qua các hợp đồng vay vốn khống; bị cáo Oanh nhận hối lộ hơn 24,6 tỉ đồng từ bị cáo Lê Văn Tính (nguyên Giám đốc Công ty Kim Gia Thuận), nhằm ký duyệt cho Tính vay 137 tỉ đồng dù hồ sơ không đủ điều kiện vay; đồng phạm giúp sức cho em rể (đã chết) tham ô của Agribank Bến Thành hơn 8,8 tỉ đồng.



Với hậu quả trên, năm 2017, Oanh bị tuyên tù chung thân về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội nhận hối lộ, 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.



Bị cáo Lê Văn Tính nhận án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Bến Thành hơn 301 tỉ đồng (gốc và lãi), 16 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.



9 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 26 năm tù giam.



Sau bản án sơ thẩm, 6 bị cáo kháng cáo kêu oan, trong đó có bị cáo Oanh; 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; nguyên đơn dân sự là Agribank Việt Nam và 3 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.



Đồng thời, Viện KSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với nguyên giám đốc Agribank Bến Thành.

