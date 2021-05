Ngỡ ngàng khi khám xét nhà ông bà "trùm" vừa bị bắt ở TP HCM

Sau khi đồng bọn sa lưới, cặp bài trùng chuyên thu mua phụ tùng, gương ôtô hạng sang ở TP HCM cũng bỏ trốn khỏi địa phương.





Ngày 14-5, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1976, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Hồng (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Theo thông tin ban đầu, bà Loan và ông Hồng là hai trong số những người cầm đầu trong đường dây tiêu thụ phụ tùng, gương ôtô hạng sang mà Công an TP HCM vừa triệt phá.





Số hàng gian bị phát hiện



Bà Loan sống chung với ông Hồng như vợ chồng từ tháng 9-2020 và hoạt động tiêu thụ phụ tùng ôtô từ những người trộm cắp. Ông Hồng trực tiếp mua hàng còn bà Loan đi theo để giữ phụ tùng sau đó cả hai đem ra các tuyến đường để tiêu thụ.



Ngày 28-8-2020, công an đã bắt giữ Phạm Minh Phước (đối tượng liên quan vụ án). Sau khi Phước bị bắt, Loan và Hồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vừa qua, công an phát hiện cả hai chạy xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) nên bắt giữ.





Hồng và Loan tại cơ quan điều tra



Theo cơ quan điều tra, lô hàng gian bị phát hiện có liên quan đến Loan và Hồng gồm 2.606 gương chiếu hậu, 22 logo, 170 mặt gương chiếu hậu, 5 cần gạt nước của ôtô các loại thu giữ tại căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8.



Bên cạnh đó, 1.110 gương chiếu hậu của ôtô các loại thu giữ tại nhà ở tỉnh Bến Tre là của hai đối tượng mua lại của đối tượng trộm cắp phụ tùng ôtô trên địa bàn TP HCM.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)