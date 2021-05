Một số đối tượng đã lợi dụng tính năng như livestream để xúc phạm danh dự cá nhân

Một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream để chia sẻ hình ảnh, video clip... để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật như xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác.





Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) ngày 28-5 vừa có văn bản số 1800/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội.



Bộ TT-TT cho biết từ năm 2017 đến nay, Bộ đã chỉ đạo Sở TT-TT địa phương xử lý nhiều trường hợp người dùng mạng xã hội Youtube, Facebook vi phạm, trong đó đáng chú ý như: Xử phạt kênh Youtube Hoàng Anh Timmy tại TP HCM, kênh Hưng blog, Hưng troll tại Bắc Giang, kênh Thơ Nguyễn tại Bình Dương.



Đồng thời, Bộ cũng đã yêu cầu Google đóng nhiều kênh Youtube khác của người dùng trong trước có nội dung vi phạm pháp luật.



Qua công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, Bộ TT-TT nhận thấy thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như: Phát sóng trực tuyến (livestream), chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm (group chung)... để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật.



Trong đó, chủ yếu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong du luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.



Để kịp thời nắm bắt, có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư luận xã hội, đặc biệt là với giới trẻ, Bộ TT-TT đề nghị UBND, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở TT-TT, Công an tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao.



Theo đó, Sở TT-TT và công an tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội; chủ động xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trên địa bàn.



Trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, đề nghị các tỉnh, TP phối hợp với Bộ TT-TT, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp.

Theo D.Ngọc (NLĐO)