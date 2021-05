Làng đại học Quốc gia TP.HCM: Phát hiện thi thể đang phân huỷ

Thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng được phát hiện gần khu vực đoạn KTX ĐH Quốc gia TP.HCM nối qua trường ĐH Nông Lâm.



Vụ thi thể thầy giáo phát hiện dưới sông Lam: Trên đầu có 3 viên đạn chì





Thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ nặng được phát hiện trong làng ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Trần Duy Khánh



Tại hiện trường, thi thể được xác định là người đàn ông trung niên, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Trên người không có giấy tờ tùy thân, nạn nhân mặc áo trắng, quần tây đen.



Theo một nhân chứng, trưa cùng ngày, một nam thanh niên ghé vào ghế đá trong làng ĐH Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) nghỉ mát thì nghe mùi hôi khó chịu. Sau khi đi tìm xung quanh thì tá hoả phát hiện một thi thể trên bờ vực cao tiếp giáp với con đường nhựa vắng vẻ nối ra ĐH Nông Lâm.



Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân.



Đến 15 giờ ngày 30.5, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thi thể phân hủy trong làng ĐH quốc gia TP.HCM.



Theo một người dân, trong vài ngày qua có đội thi công xe múc thực hiện san lấp đất nhưng không phát hiện ra thi thể trên.



Theo TRẦN DUY KHÁNH (TNO)