Làm rõ 1 người dùng "thẻ công vụ đặc biệt' giả, đòi gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly

Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 “thẻ công vụ đặc biệt” giả để yêu cầu được tiếp cận với 5 người Trung Quốc đang thực hiện cách ly tại khu cách ly.





Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chiều 23-5 đã bắt một nghi phạm dùng "thẻ công vụ đặc biệt" giả để tiếp cận với 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tại tỉnh này.



Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm gồm 4 người: Vũ Toàn (45 tuổi), Đào Văn Bình (64 tuổi), Phạm Thị Hồng Vân (64 tuổi, vợ ông Bình), Cao Quốc Nam (66 tuổi) đi ôtô đến khu cách ly y tế ở huyện Xuân Lộc.



Tại đây, Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình 1 thẻ "công vụ đặc biệt" có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác là "tổ Công tác đặc biệt", "cố vấn Ban chiến lược"; sau đó yêu cầu được tiếp cận với 5 người Trung Quốc đang cách ly trong khu cách ly tại đây.



Thẻ "công vụ đặc biệt" giả mà Vũ Toàn trình với công an xã



Thấy biểu hiện nghi vấn, ngay sau đó công an đã mời Vũ Toàn về Công an huyện Xuân Lộc để làm rõ. Bước đầu Toàn khai nhận sử dụng "thẻ công vụ đặc biệt" giả, mạo danh cán bộ Bộ Công an để tìm cách tiếp cận 5 người Trung Quốc trong khu cách ly.



Hiện, công an đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Toàn để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.



5 người Trung Quốc liên quan trong vụ việc chính là những người được phát hiện nhập cảnh trái phép trốn trên xe khách đi từ tỉnh Bắc Giang vào qua tỉnh Đồng Nai đã bị phát hiện vào chiều 17-5.

Theo X.Hoàng (NLĐO)