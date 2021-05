Khởi tố, bắt nguyên phó giám đốc và nhiều cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 người liên quan đến các gói thầu thiết bị mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Trong số các bị can có nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng; Nguyễn Thị Dung Hạnh- kế toán trưởng...





Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Hưởng vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh BCA



Ngoài ra một số đối tượng bị khởi tố là chuyên viên thẩm định gía của công ty AIC.



Trước đó, từ ngày 9.4, tổ công tác của cơ quan điều tra đã xác minh vụ việc liên quan đến công tác thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, thực hiện các đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.



Cơ quan điều tra đã đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính của đơn vị này.



Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay.



Bệnh viện Tim Hà Nội nằm trong số ít bệnh viện địa phương được xếp vào nhóm bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước, với nhiều kỹ thuật được đánh giá cao như mổ tim hở, can thiệp tim mạch...



Ngày 12.4, ông Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội xác nhận với báo giới, việc Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang làm việc với đơn vị này để thu thập tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư và thực hiện các đề án xã hội hóa tại bệnh viện công.

