KHẨN: Tìm người liên quan xe khách tuyến Nghệ An-Điện Biên có ca mắc Covid-19

CDC Thanh Hóa phát đi thông tin khẩn cấp về lịch trình của xe khách Tuấn Hùng chạy tuyến Nghệ An - Điện Biên có dừng ăn cơm ở địa phương này khi trên xe có 1 trường hợp mắc Covid-19.

Sáng nay 25-5, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị vừa phát đi thông báo khẩn lịch trình xe khách Tuấn Hùng, BKS 27B-000.75 tuyến Nghệ An - Điện Biên để người dân được biết khi trên xe này có 1 trường hợp mắc Covid-19, đã xuất cảnh và hiện đang điều trị bên Lào.





Nhà xe có trường hợp mắc Covid-19 có dừng ăn cơm và nhiều khách lên xuống khi qua Thanh Hóa





Theo ông Trương, người mắc Covid-19 này quê ở Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) và đã xuất cảnh sang Lào, hiện đang được điều trị Covid-19. Chiếc xe khách trong lịch trình có dừng ăn cơm và có nhiều khách lên xuống khi qua tỉnh Thanh Hóa.



Theo thông báo, khoảng 19 giờ ngày 20-5, xe xuất phát tại Bến xe Vinh (Nghệ An); khoảng 20 giờ 30 phút xe đến Cầu Hổ, thị xã Nghi Sơn, rồi dừng ăn tối tại quán cơm Sơn Hà (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 30 phút. Sau đó, xe khách đi đến vòng xuyến đường tránh trung tâm TP Thanh Hoá lúc 21 giờ 45 phút.



Trong quá trình di chuyển, số khách trên xe trung bình khoảng hơn 30 người, có nhiều khách lên xuống xe dọc đường (Cống 3 cửa, Cầu Bùng, Cầu Lồi và ngã ba Yên Lý, cầu Giát, Hoàng Mai, cầu Hổ Thanh Hóa, chợ Trúc, thị trấn Còng, ngã ba Cung (Tân Dân, thị xã Nghi Sơn), chợ Kho, cầu Sông Lý, Big C Thanh Hóa.



Từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút, xe dừng nghỉ ăn cơm tại quán Sơn Hà, thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại quán, có nhiều khách của các nhà xe khác ăn cơm tại quán.



CDC Thanh Hoá thông báo những ai liên quan đến những địa điểm trên nhanh chóng liên hệ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Số đường dây nóng CDC Thanh Hóa: 0916.803.115.







Theo Tuấn Minh (NLĐO)