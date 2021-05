Hầu hết các địa phương trên cả nước có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hầu hết các Tổ Bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21 giờ.





Cử tri đi bầu cử tại khu vực phong tỏa Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. (Ảnh: TTXVN phát)





Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 22 giờ ngày 23/5, báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố cho thấy tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (98,43%). Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao trên 90%.



Tỉnh Hậu Giang có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là 99,99%. Các tỉnh Trà Vinh 99,98%; Lào Cai 99,98%; Vĩnh Long 99,97%; Bến Tre 99,97%; Hà Giang 99,96%; Gia Lai 99,95%; Quảng Ninh 99,95%; Quảng Nam 99,96%; Bình Phước 99,96%; Lâm Đồng 99,94%; Điện Biên 99,93%; Bạc Liêu 99,91%; Đà Nẵng 99,90%; Thừa Thiên-Huế 99,90%.



Hầu hết các Tổ Bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21 giờ.



Các Tổ bầu cử đã khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ủy ban Bầu cử.



Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nhìn chung, cử tri cả nước nô nức, phấn khởi, đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, trang phục lịch sự. Một số nơi duy trì trang phục truyền thống tạo nên sắc màu của Ngày hội toàn dân.



Nhiều cụ già, già làng, trưởng bản các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, đông đảo cử tri đi bầu cử sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.



Các cử tri đã quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử những người ứng cử; chú trọng đến trình độ, quá trình công tác; đồng thời kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu những người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.



Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, cử tri cho rằng, cuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân.



Cử tri đã ý thức và nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử. Điều đó đã được thể hiện ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.



Nhân dân ghi nhận các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã tập trung cao độ, dành thời gian, dung lượng lớn tin bài cho ngày bầu cử.



Tính đến 17 giờ ngày 23/5, tổng số tin bài về bầu cử được đăng tải trên báo chí là 8.611 (chiếm 31%) tổng số tin, bài trong ngày.



Đáng chú ý, một số cơ quan báo chí nước ngoài như BBC News tiếng Việt, Sputnik (Nga); Reuters (Anh); Tân Hoa xã (Trung Quốc); Nikkei (Nhật Bản)... đã có nhiều tin bài về cuộc bầu cử.



Các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử; trực tiếp đi động viên, nắm tình hình bầu cử tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Hải Dương Bắc Ninh, Bắc Giang...



Bài phát biểu sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử tri và nhân dân cả nước lắng nghe, trân trọng, tạo niềm tin, phấn khởi trong Ngày hội của toàn dân.



Trong ngày 23/5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đi kiểm tra, nắm tình hình, động viên công tác bầu cử tại thành phố Hải Phòng, Hà Nội, các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, đây là những nơi tâm điểm của dịch COVID-19.



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã động viên, chia sẻ, chỉ đạo công tác bầu cử, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tặng 15,5 tỷ đồng, 40 máy thở và 1 triệu khẩu trang cho 3 địa phương (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương).



Ủy ban Bầu cử các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa phương cơ sở để bảo đảm việc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.



Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử thuận lợi. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa to, mất điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến tiến độ bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử.



Cũng theo Báo cáo nhanh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cho đến thời điểm kết thúc bầu cử, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương được bảo đảm, chưa có vấn đề bất thường xảy ra.



Về các điều kiện cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử, phòng bỏ phiếu được bài trí trang trọng, đúng hướng dẫn, bảo đảm nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (nhất là chú ý khoảng cách của cử tri); bố trí, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ngay trong phòng bỏ phiếu, những chỗ thuận lợi để các cử tri có điều kiện nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng trước khi bỏ phiếu.



Về tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, các địa phương, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử và các tổ chức liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, địa phương.



Các khu vực bỏ phiếu được bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt cử tri đến bỏ phiếu, phun khử khuẩn, xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu bầu cử, kẻ vạch, xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách 2m; thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định; niêm yết QR-Code khai báo y tế điện tử bên ngoài khu vực bỏ phiếu, cử thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri tham gia khai báo điện tử.



Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, thành viên Tổ Bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.



Ở những nơi có vấn đề phát sinh tình huống sai sót về phiếu bầu, Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho ý kiến, các địa phương đã tổ chức bầu cử lại đảm bảo tiến độ theo quy định.



Đối với trường hợp cử tri ở ba khu vực bỏ phiếu thuộc xã Cư San, Madrăk, Đắk Lắk đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri (do liên quan đến việc đền bù, giải tỏa lòng hồ Krong Pak Thượng), Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, đề nghị tổ chức bầu cử lại sau khi có đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk.

Theo Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)