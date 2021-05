Hai cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa nộp đủ 900 triệu đồng thi hành án

Nộp đủ trên 900 triệu đồng, 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) đã hoàn tất việc thi hành án phần dân sự.



Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh tại một phiên tòa do TAND tỉnh Phú Thọ tổ chức năm 2018.



Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, 2 cựu tướng công an trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet là Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) đã hoàn tất việc thi hành án phần dân sự khi nộp đủ tổng số tiền trên 900 triệu đồng.



Cụ thể, Phan Văn Vĩnh đã nộp đủ hơn 100 triệu đồng - số tiền phải thi hành án. Còn Nguyễn Thanh Hóa đã nộp đủ cho cơ quan thi hành án dân sự là hơn 800 triệu đồng.



Theo bản án của tòa, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bảo kê, che giấu cho bị cáo Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) thực hiện hành vi hợp tác với Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online vận hành game bài đánh bạc trái phép, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Khi cấp dưới phát hiện Công ty CNC có dấu hiệu vận hành game bài đánh bạc trái phép nhưng Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh đều không cho tổ chức xác minh, làm rõ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về việc Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng cả Hóa và Vĩnh không báo cáo.



Đến khi có công văn lần 2 của lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về nội dung này thì Hóa và Vĩnh mới báo cáo, nhưng báo cáo không đúng sự thật. Hành động giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh không chỉ dừng lại ở đó, mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.



Xét về bản chất thì hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu "bảo kê", nhận hối lộ. Trong đó, Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân, việc này sẽ được làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.



Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù (tính từ thời điểm bị bắt 6/4/2018) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh này, Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù (tính từ thời điểm bị bắt 11/3/2018).



