Được thông báo chết do đột quỵ, đưa thi thể về nhà mới phát hiện nhiều vết tích

Nghe thông báo mẹ tử vong do đột quỵ, con trai nạn nhân đưa thi thể về nhà chờ mai táng. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì gia đình phát hiện nhiều vết tích trên người nạn nhân nghi do bị hành hung.





Ngày 10-5, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này và cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trần Thị Thanh Nga (51 tuổi; phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).



Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, nơi nạn nhân Trần Thị Thanh Nga được 2 người chưa rõ danh tính đưa đến cấp cứu



Trước đó, sáng cùng ngày, anh Lê Trần Đại (26 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đến Công an huyện Tuy Phước trình báo, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình là bà Trần Thị Thanh Nga.



Theo trình báo của anh Lê Trần Đại, khoảng 20 giờ tối 9-5, anh nhận được thông tin từ cuộc gọi cho biết mẹ mình đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Khi đến nơi, các bác sĩ cho biết mẹ anh đã chết trước khi đưa đến cấp cứu.



Sau đó, anh Đại được một người phụ nữ và một thanh niên (chưa rõ danh tính) kể lại rằng do thấy mẹ anh đột quỵ trên đường nên đưa đi cấp cứu. Tin lời, anh Đại cùng người thanh niên này đưa thi thể mẹ về nhà.



Tuy nhiên, khi đưa thi thể bà Nga về đến nhà chờ mai táng, gia đình phát hiện trên người bà có nhiều vết tích. Nghi ngờ mẹ mình bị đánh chết nên anh Đại đến Công an huyện Tuy Phước trình báo vụ việc.

Theo Đức Anh (NLĐO)