Điều tra, xử lý vụ bảo quản 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh

Người dân báo cáo công an về việc một nhóm thanh niên (khoảng 5-6 người) thường xuyên đi thu gom thi hài thai nhi về bảo quản trong tủ lạnh trong một khu nhà trọ tại phường Phú Lãm, Hà Đông.





Ngày 29/5, nguồn tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định nhóm thanh niên đang cất giữ, bảo quản 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh; việc cất giữ, bảo quản thi hài thai nhi nêu trên là việc làm thiện nguyện của nhóm thanh niên chưa có dấu hiệu hình sự.



Tuy nhiên, lực lượng công an cũng đang xem xét một số vấn đề liên quan đến việc bảo quản thi hài thai nhi của nhóm thanh niên.



Nếu việc bảo quản, thu gom ảnh hưởng đến môi trường, cơ quan chức năng liên quan sẽ vào cuộc xử lý.



Trước đó, nhận được tin báo của người dân về hành động của một nhóm thanh niên (khoảng 5-6 người) thường xuyên đi thu gom thi hài thai nhi về bảo quản trong tủ lạnh trong một khu nhà trọ tại phường Phú Lãm, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám xét khu nhà trọ.



Qua khám xét, kiểm đếm, lực lượng Công an phát hiện có 1.300 thi hài thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh.



Qua đấu tranh khai thác, đặc biệt qua lời khai tại cơ quan công an cho thấy nhóm thanh niên trên thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, thu gom thi hài thai nhi rồi đem đi hậu táng.



Do vị trí các nghĩa trang nằm ở xa khu vực nội thành Hà Nội, nên phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi mới chuyển đi hậu táng.



Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, tránh gây hoang mang dư luận.

