Để lâm tặc ồ ạt mở đường, phá rừng, cả lãnh đạo hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng bị khởi tố

Lâm tặc thuê cả xe ủi, ồ ạt mở 3 con đường dài đến 2,3km, phá rừng, đốn hạ hàng trăm cây gỗ để đưa đi bán.



"Nóng" tình trạng phá rừng làm rẫy tại Ia Mơr

Lâm Đồng: Xử phạt hơn 220 triệu đồng với 2 chủ hộ có hành vi phá rừng

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông ông Dương Tấn Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa (Ảnh H.T)



Sáng nay (20-5), một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Tấn Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cũng tống đạt quyết định khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các bị can Trương Minh Hoàng - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Phạm Đình Phúc - Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh. Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây và Trần Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa. 4 bị can này được cho tại ngoại.





Trong vụ án phá rừng quy mô lớn này, nhiều cán bộ bị bắt (Ảnh H.T)



Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2-2020, ba lâm tặc là Nguyễn Rạng, Trấn Văn Tấn, Nguyễn Hoài Linh (cùng ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) đã thuê thêm người đưa xe ủi, mở 3 con đường dài 2,3km vào rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây để phá rừng, lấy gỗ về bán. Nhóm lâm tặc này đã cưa hạ hàng trăm cây gỗ lớn, đưa về 3 xưởng g00F4 ở huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Sông Hinh để bán.



Nhiều cây gỗ lớn chỉ còn lại gốc (Ảnh H.T)



Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy có đến 335 cây gỗ lớn từ rừng tự nhiên ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa và xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh bị đốn hạ với gần 120m3 gỗ đã đưa ra khỏi rừng. Ngoài ra còn rất nhiều khúc gỗ còn để lại rừng, chưa kịp vận chuyển. Tổng thiệt hại hơn 800 triệu đồng.



Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 35 bị can.

Theo Hồng Ánh (NLĐO)