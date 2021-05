Đà Nẵng: Mùa COVID, 100 nhân viên tập đoàn Liên Kết Việt vẫn... tụ họp

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam tụ tập hơn 100 người, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.



Có vắc-xin, vẫn rất cần 5K!

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam tập trung đông người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: Nam Ha



Chiều tối 11.5, chính quyền phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an lập biên bản sự việc tại văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam tụ tập hơn 100 người, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND TP.Đà Nẵng.



Trước đó tại số 21, đường Trần Quốc Toản, Công an quận Hải Châu phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phước Ninh tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam đang tụ tập hơn 100 người.



Ngành chức năng xử phạt vì hành vi tập trung đông người của Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Ảnh: Ha Nam



Vào thời điểm kiểm tra, Công an quận Hải Châu phát hiện văn phòng của công ty trên có hơn 100 người là nhân viên công ty, khách hàng, nhà phân phối của công ty đang hoạt động nhưng không giữ khoảng cách an toàn trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.



Được biết, văn phòng đại diện này hoạt động được 1 thời gian trên địa bàn quận Hải Châu, do bà Vũ Thanh Huyền làm người đứng đầu.



Đáng nói là dù UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản tạm dừng các hoạt động tụ tập quá 30 người, nhưng công ty này vẫn cho nhân viên và khách hàng của mình đến trụ sở với số lượng lên đến hơn 100 người, vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh.



Hiện Công an quận Hải Châu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền”; đồng thời yêu cầu văn phòng đại diện trên phải giải tán, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Theo Hữu Long (LĐO)