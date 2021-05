Đã bắt được đối tượng trộm xe đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Công an đã bắt được đối tượng trộm xe máy, đâm bác sĩ tử vong ở thành phố Thuận An, Bình Dương.



Thưởng 100 triệu đồng cho người báo tin để bắt nghi phạm đâm chết bác sĩ



Ngày 7.5, công an đã bắt được kẻ trộm xe máy rồi đâm bác sĩ nha khoa tử vong vào đêm 4.5. Ngoài đối tượng này, công an còn bắt giữ một người khác liên quan đến vụ án. Hiện công an đang lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.



Cùng ngày, Trung tá Lâm Hồng Vũ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ án. Đơn vị sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí.



Vụ trộm xe máy dẫn đến án mạng xảy ra 22h đêm 4.5 tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là bác sĩ nha khoa P.V.T (33 tuổi, quê tỉnh Bình Phước).





Hiện trường vụ án. Ảnh: Dương Bình



Vào thời điểm trên, khi bác sĩ nha khoa P.V.T đang chơi bida ở đối diện nhà thì hay tin kẻ gian đột nhập trộm xe máy ở nhà mình. Bác sĩ P.V.T chạy về bắt tên trộm thì bị đối tượng dùng hung khí đâm gục xuống đường. Người dân nhanh chóng đưa bác sĩ P.V.T đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Đối tượng gây án đã bỏ trốn ngay sau đó.



Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, hung thủ gây án rất manh động và nguy hiểm nên công an dồn lực lượng để truy bắt. Công an cũng treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác để bắt kẻ gây án.



Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy dấu vân tay, trích xuất camera thu được hình ảnh nghi phạm. Sau đó hàng chục trinh sát được tung đi các hướng truy bắt hung thủ gây án.

https://laodong.vn/phap-luat/da-bat-duoc-doi-tuong-trom-xe-dam-chet-bac-si-o-binh-duong-906659.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)