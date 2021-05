Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử được tổ chức với tinh thần sáng tạo

Chủ tịch Quốc hội mong cử tri trong cả nước, người người, nhà nhà đi bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, sáng suốt bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 23/5, đúng 7 giờ, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội của toàn dân, cùng với các tổ bầu cử trong cả nước, Tổ bầu cử số 01, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ tham dự.

Tham dự Lễ khai mạc còn có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 Lê Văn Hưng nhấn mạnh, để cuộc bầu cử trên cả nước nói chung và tại thị trấn An Lão nói riêng thành công tốt đẹp, mỗi cử tri hãy phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, thể lệ bầu cử, sáng suốt lựa chọn để bầu những người tiêu biểu về đức, trí, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi cử tri cần chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Bộ Y tế về phòng, chống dịch, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép là: “Tổ chức thành công cuộc bầu cử và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh."

Thay mặt Tổ bầu cử, ông Lê Văn Hưng thông qua nội quy phòng bỏ phiếu, đồng thời lưu ý cử tri khi thực hiện việc bỏ phiếu: Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Khu vực bầu cử; dùng khẩu trang y tế trong suốt quá trình thực hiện việc bỏ phiếu; sát khuẩn tay khi vào Khu vực bầu cử, trước và sau khi thực hiện việc bỏ phiếu; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét đối với cử tri bỏ phiếu trước và sau mình theo hướng dẫn của thành viên Tổ bầu cử.

Tiếp theo, thành viên Tổ bầu cử, đại diện cử tri lên thực hiện kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ.

Ngay sau đó, cuộc bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng bắt đầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; ông Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Vĩnh, 83 tuổi, khu Trung Dũng, thị trấn An Lão, là cử tri lớn tuổi nhất khu vực bầu cử số 1 cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Sau khi bỏ phiếu, trả lời phỏng vấn báo chí tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Từ khu vực bỏ phiếu số 1, đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng, tôi xin gửi những tình cảm tốt đẹp nhất tới đồng bào, chiến sỹ trên cả nước trong ngày trọng đại của đất nước hôm nay, gần 70 triệu cử tri tới hơn 80.000 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hôm nay thực sự là ngày hội non sông, chúng tôi thấy không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ngay ở Hải Phòng, mọi người nô nức, toát lên từ ánh mắt nụ cười, từ những tà áo dài tươi đẹp của cử tri, của người trẻ cũng như người già, của mọi giới. Tôi cảm thấy rất xúc động. Nhiều lần tôi đã đi bỏ phiếu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu tại Hải Phòng - thành phố Cảng Anh hùng, và cũng là lần đầu tiên thực hiện quyền nghĩa vụ công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội."

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết trong hoàn cảnh COVID-19 diễn ra mạnh hơn, nguy hiểm hơn lan rộng nhiều tỉnh, thành phố, ngày 22/5, chúng ta vui mừng khi cả nước có 16 tỉnh với 500.000 cử tri bỏ phiếu sớm với 99,96% cử tri đi bầu, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

“Hôm nay, qua báo chí, truyền hình, được chứng kiến không khí như lễ hội của các khu vực bầu cử trên cả nước, anh em chúng tôi và cá nhân tôi rất vui mừng. Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới các thắng lợi, đưa chúng ta đạt nhiều thành công hơn nữa. Tôi tin với quyết tâm này, cuộc bầu cử sẽ kết thúc hết sức thành công," Chủ tịch Quốc hội nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kỳ vọng Quốc hội khóa mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết 75 năm qua, Quốc hội trải qua các thời kỳ khác nhau đều hoàn thành trọng trách trước nhân dân, đất nước.

Dưới Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Quốc hội sẽ đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn để đổi mới hoạt động của Quốc hội ở lĩnh vực: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, để Quốc hội thực sự xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, chúng ta có quá trình chuẩn bị rất sớm và lâu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia được thành lập sớm hơn nhiều so với thông lệ và từ giữa năm ngoái Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tinh thần đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đảng, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ủy ban Bầu cử các cấp đã vào cuộc đồng bộ với sự đồng lòng ủng hộ rất tích cực của nhân dân, đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử hết sức chu đáo, toàn diện, rất cụ thể, sâu sát. Cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị với tinh thần rất sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi nhận thấy đây là tinh thần trách nhiệm rất cao. Hiện nay tất cả khu vực bỏ phiếu sớm diễn ra hết sức thành công. Với khí thế và tinh thần quyết tâm, sự đồng lòng của đông đảo đồng bào và cử tri cả nước, tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Thay mặt Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong lúc không khí rất thiêng liêng, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biên cương, các bác sỹ, đội quân y tế, chiến sỹ áo trắng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ, rất nhiều cán bộ, đảng viên vừa cầm lá phiếu trên tay vừa thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch, tổ chức bầu cử tại các khu vực cách ly, khu vực giãn cách xã hội, trong các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện.

Với tinh thần đó và trách nhiệm đối với đất nước, Chủ tịch Quốc hội mong cử tri trong cả nước, người người, nhà nhà đi bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, sáng suốt bầu chọn những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất của mình tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tôi mong rằng bà con, cô bác cử tri đi bầu nhưng không quên thực hiện tốt các quy định về bầu cử và đặc biệt đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch trong các khu vực bỏ phiếu để cho ngày bầu cử hôm nay (23/5) diễn ra trên toàn quốc với không khí thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công rất tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ngày càng hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như mong muốn của Bác Hồ kính yêu và các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)